Siracusa, l'Holimpia cade in casa con l'Ultragel Palermo

L'Holimpia Paomar Siracusa perde in casa contro l'Ultragel Palermo. Al palazzetto “Pino Corso” finisce 3-0 per le ospiti, che si dimostrano squadra più costante. L'Holimpia rimpiange di non essere stata capace nel secondo set di piazzare il pallone decisivo per riequilibrare le sorti dell'incontro, e magari, dare un altro significato al match.

Le rosanero di coach Pirrotta partono forte e l'Holimpia riesce solo a rendere meno pesante il passivo (18-25). Nel secondo set la musica cambia: le padrone di casa si portano fino al 24-20, e proprio quando manca l'ultimo passo per rimettere in piedi l'incontro, inciampano. Le palermitane riacciuffano le siracusane a quota 24 per poi superarle e conquistare anche il secondo set. Una vera e propria mazzata per il morale dell'Holimpia che nel terzo parziale parte male e compie una serie di errori banali che consentono alle ospiti di aggiudicarsi anche il terzo set per 19-25.

Coach Luana Rizzo: “C'è un po' di rammarico perché ho visto solo a sprazzi la reazione che avevo chiesto in settimana alle mie ragazze. Nel secondo set siamo state più incisive in battuta e in fase muro difesa eravamo ordinate, ma poi, purtroppo, siamo mancate nel finale. Dispiace perchè se avessimo vinto il secondo parziale sono convinta che avremmo potuto cambiare le sorti della gara.”