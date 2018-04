Siracusa e provincia, business delle case vacanza: a Siracusa guadagni fino a 3.200 euro al mese

Guadagni sempre più crescenti anche in provincia di Siracusa per i proprietari di seconde case che scelgono di affittarle come case-vacanza. La provincia aretusea si piazza in alto, subito dopo la gettonatissima Taormina e Marina di Ragusa, che affianca Giardini Naxos, nella classifica stilata da HomeAway, market place, specializzato nel mercato online di case vacanza, che ha presentato uno studio sulla Sicilia alla borsa del turismo Travelexpo. Il periodo preso in considerazione va dal 29 aprile al 31 agosto. Le cifre riportate, per proprietà con un minimo di 2 camere da letto e un’occupazione media del 75 per cento, sono di tutto rispetto: per Siracusa capoluogo si parla di un guadagno stimato in 3.200 euro al mese; a Noto si scende a 3.000 euro e ad Avola si arriva a 2.400 euro mensili.

In ambito regionale la destinazione top rimane Taormina, dove un appartamento può fruttare fino a 4.800 euro al mese, fino a 4.000 a Marina di Ragusa che risente in positivo dell'effetto Commissario Montalbano. Sempre in provincia di Ragusa, per Modica si stima un guadagno mensile di 2.700 euro al mese. Si scende a 2.100 euro a Catania e si risale a 3.100 euro ad Acireale. Cefalù e Mondello si attestano su guadagni di 3.000 euro, mentre a Palermo ci si ferma a 1.800 euro al mese. San Vito Lo Capo va forte con i suoi quasi 3.000 euro, Ancora meglio Castellamare del Golfo con guadagni pari a 3.500 euro, mentre tra le isole minori Lipari può consentire un guadagno di 2.800 euro al mese.