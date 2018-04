Siracusa, i poliziotti in due scuole dell'infanzia

Visite in due scuole dell'infanzia di Siracusa questa mattina da parte di agenti della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Figure Amiche”.

I piccoli alunni de “I Paperotti” di Via Servi di Maria e di “Qui Quo Qua”, di Via Luigi Cassia hanno familiarizzato con i poliziotti. Scopo del progetto: avvicinare i più piccoli alla figura del Poliziotto visto come amico con cui avere un rapporto confidenziale e di fiducia, Maestre, genitori e piccoli alunni si sono divertiti e hanno visto da vicino le Volanti della Polizia di Stato.