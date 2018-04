Floridia, tentato furto bancomat: presi in 2

Hanno tentato di portar via lo sportello bancomat della Banca Montepaschi di Floridia, ma sul più bello sono stati sorpresi dai Carabinieri. In due sono stati bloccati, i complici sono riusciti a dileguarsi. Il primo è stato fermato subito, il secondo è stato trovato questa mattina nascosto nella vegetazione alle porte di Floridia. Fondamentale è stato l'ausilio dell'elicottero che lo ha individuato dall'alto. Si tratta di due catanesi. Uno dei complici che è riuscito a fuggire probabilmente si è allontanato con un auto, l'altro a piedi.

Sul posto sono rimasti l'escavatore utilizzato per sradicare il bancomat e il furgone sul quale l'escavatore era stato portato fin lì.