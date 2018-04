Siracusa, Massimo Milazzo presenta la sua candidatura a sindaco

Un progetto civico che guarda in primis alle periferie, alla mobilità sostenibile e al turismo. Questi i punti cardini del programma snocciolato oggi, in sede di conferenza stampa, da Massimo Milazzo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Siracusa. Milazzo ha redatto un progetto civico supportato da due liste, "Siracusa Insieme" e "Siracusa riparte", fatte da uomini, donne, commercianti, medici, artigiani, pezzi di società civica, tutti senza colore politico ma con l'unico obiettivo di cambiare questa città.

A dispetto delle voci che girano in città di un suo passo indietro alla corsa elettorale, Milazzo risponde: "Ho ascoltato tante proposte - dichiara - ma non ho riscontrato in nessuna di queste programmi concreti per Siracusa. Noi battiamo tanto su trasferire gli uffici comunali nelle periferie, come Mazzarrona, ma anche su una riqualificazione di strade e scuole nei quartieri".

Rilanciare l'edilizia altro punto caldo del programma, passando anche per la risistemazione di strade molto provate dal tempo e dagli acquazzoni, come ad esempio la Pizzuta.

"Immagino una mobilità fatta di navette e piste ciclabili - continua - Ma anche parcheggi dove poter scambiare la macchina e altro ancora".

Tra i presenti, in conferenza, la consigliera del quartiere di Ortigia Carlotta Zanti e Giuseppe Patti, coordinatore cittadino dei Verdi di Siracusa.