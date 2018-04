Siracusa, domani Holimpia contro Ultragel Palermo

Domani, sabato 7 aprile, alle 18, al palazzetto Pino Corso l'Holimpia Siracusa scenderà in campo contro l'Ultragel Palermo. Una sfida che arriva dopo la pausa per le festività pasquali e a due settimane dalla sconfitta di Catania contro la Pallavolo Sicilia.

"Riprendiamo - afferma Luana Rizzo il tecnico dell'Holimpia - dopo una pausa per noi importante. Ci ha consentito di recuperare al meglio forze fisiche e mentali dopo l'ultima prestazione al di sotto delle aspettative. Palermo è un avversario tosto, che sta disputando un buon campionato e che dalla sua può vantare un roster di tutto rispetto oltre a due giocatrici di spessore come Ambra Composto e Tatiana Lombardo."

All'andata, partita di esordio per la Rizzo sulla panchina aretusea, furono le palermitane a imporsi con un netto 3-0, un successo che consentì all'Ultragel di rilanciarsi in classifica fino all'attuale sesto posto.

"Cercheremo - conclude - sicuramente di far meglio rispetto a quella partita, anche in virtù della crescita e del miglioramento tecnico sia individuale sia collettivo della squadra. Domani dobbiamo scendere in campo senza pensare troppo alla classifica ma con il solo obiettivo di fare il maggiore numero di punti fino alla fine del campionato".