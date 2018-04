Siracusa, sequestrata area adibita a discarica

Un'area privata che si trova tra viale Epipoli e via Di Guardo è stata sottoposta a sequestro giudiziario preventivo da parte della Polizia Ambientale.

Nell'area si erano venute a creare delle micro discariche abusive con rifiuti di ogni genere: sfalci di potatura, materiale di risulta, copertoni, mobili e residui di amianto. La zona è stata circoscritta da personale della ditta Siram e sarà bonificata. Indagini sono in corso da parte della Polizia ambientale per individuare il proprietario delle aree poste sotto sequestro.