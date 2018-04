Siracusa, insediato il Cda della Fondazione Inda

Si è insediato oggi pomeriggio a Palazzo Greco a Siracusa il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Inda.

Il Cda è costituito dal presidente, il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, dal consigliere delegato Pier Francesco Pinelli e dai consiglieri Paolo Giansiracusa, componente designato dal dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, Emanuele Giliberti, designato dall’assessorato ai Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, e Margherita Rubino, designata dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Alla riunione del consiglio d’amministrazione ha partecipato anche Giuseppe Piccione in qualità di rappresentante dell’associazione “Amici dell’Inda”. La prima seduta del consiglio di amministrazione si è svolta alla presenza del Collegio dei revisori dei conti presieduto da Salvatore Lentini

Con l’insediamento del nuovo Cda si chiude la fase di commissariamento affidata a Pier Francesco Pinelli durante la quale è stato definito il nuovo Statuto e avviato il rilancio dell’Inda in termini di attività teatrale culturale ed organizzativa ed al miglioramento di tutti i parametri economici patrimoniali e finanziari.