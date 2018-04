Siracusa, Villa Azzurra: "Nessun fallimento, né perdita di posti di lavoro, ma nuovi progetti"

"Nessun rischio di fallimento, né di perdita dei posti di lavoro, anzi presto in campo nuovi progetti di sviluppo". Così si esprime l'avvocato Giuseppe Cavallaro, in nome e per conto della Casa di Cura Villa Azzurra srl e della Gesin srl, dopo l'udienza che si è tenuta stamattina al Tribunale civile di Siracusa.

"Villa azzurra - afferma il legale - continua a svolgere la propria attività sanitaria h 24 senza interruzioni, senza commissariamenti, senza nomine di amministratori giudiziari".

Cavallaro rende, inoltre, noto che subito dopo il provvedimento di sequestro preventivo della Procura, del 15 marzo scorso, "i soci della Casa di Cura Villa Azzurra srl, di Gesin srl e i rispettivi amministratori hanno deliberato, sottoscritto e versato l'aumento di capitale per 4milioni e 625mila euro con il totale ripianamento delle perdite e l'approvazione del bilancio 2017 con un utile di circa 400mila euro. Si è deciso inoltre di annullare, anche in base ai giusti rilievi della Procura di Siracusa, il contratto preliminare di azienda che si era stipulato tra le due società, Casa di cura Villa Azzurra srl e Gesin srl, e di raddoppiare il canone di affitto di azienda".

Presentato in tribunale anche un dettagliato piano finanziario in cui sono descritti i pagamenti che saranno necessari, anno per anno, per il totale azzeramento dei debiti, ottemperando a tutte le prescrizioni della Procura e del gip di Siracusa.