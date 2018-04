Siracusa, lavori di posa fibra ottica: irregolarità contratti operai

Contratti poco corretti per gli operai che stanno realizzando i lavori di posa della fibra ottica a Siracusa. Un situazione conosciuta anche dal Comune che però avrebbe fatto orecchie da mercante. Questa l'accusa dei segretari generali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale.

"Noi siamo, innanzitutto, preoccupati per il fenomeno del cosiddetto dumping contrattuale – dichiarano".

I tre, peraltro, avevano chiesto lo scorso Marzo con l'Amministrazione, ma da quella data ad oggi il silenzio. Motivo per i sindacati annunciano di aver scritto "alle autorità competenti affinché ci aiutino a rilevare il congruo numero di lavoratori a cui dovrà essere applicato il giusto contratto" - spiegano.

"E' normale che all' 01/02/2018 vi siano solamente 2 lavoratori edili regolari presso una ditta subappaltatrice? - chiedono provocatoriamente i tre - Basterebbe fare un sondaggio visual-popolare. Avete notato in queste settimane, di alacre lavoro, solo 2 operai edili nei lavori sulla fibra ottica in giro per la città? A meno che non abbiano il dono dell'ubiquità sembra un dato, a un primo sguardo approssimativo, leggermente sottostimato".