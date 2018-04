Siracusa, promozioni per due dirigenti della Questura

Promozioni per dirigenti della Questura di Siracusa: si tratta di Pinuccia Albertina Agnello e Giuseppe Grienti, nominati rispettivamente a Dirigente Superiore della Polizia di Stato e a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Pinuccia Agnello, prima di arrivare a Siracusa ha diretto la Polstrada catanese per quattro anni, proveniente dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, dove era stata destinata nel 2006 a seguito della promozione nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato. Dal 2014 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Siracusa.

Grienti è in servizio in Polizia dal 1989, dirigendo i Commissariati della zona sud e nord della provincia di Siracusa. Nel corso del lungo periodo in cui il funzionario è stato alla direzione dei commissariati distaccati, numerosissime sono state le operazioni di polizia giudiziaria portate a termine. Dal 1° settembre 2015 è stato trasferito presso la Questura, ove ha assunto la direzione dell’Ufficio Immigrazione. Ha pertanto gestito, presso il porto commerciale di Augusta , i numerosissimi sbarchi assegnati a questa Provincia.