Siracusa, Gibilisco: "Che fine hanno fatto i 600.000 euro per riqualificare l'area del Talete?"

E' ormai prossima l'apertura dell'Ortea Palace Luxury Hotel, ex Palazzo delle Poste, ma non c'è traccia degli interventi di riqualificazione dell'area del parcheggio Talete, che dovevano essere realizzati con i 600.000 euro che la Russott Finance doveva per gli oneri di urbanizzazione.

A sollevare la questione è il consigliere della circoscrizione Ortigia, Salvatore Gibilisco, che ricorda la delibera del 4 ottobre 2006 in cui veniva messo nero su bianco questo accordo.

"Ho proposto all'assessore al Centro Storico, Francesco Italia - scrive Gibilisco - di creare una zona a verde, con spazio giochi per bambini nell'area di fronte il parcheggio Talete (mura spagnole) dato che, Ortigia è l'unico quartiere che non possiede spazi a verde per i bambini, impiegando una parte dei fondi Italia si è impegnato a presentare alla società Russott Finance S.p.A. un progetto specifico, ma non se n'è saputo più nulla".