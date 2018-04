Siracusa, il 22 aprile una marcia per Renzo Formosa

Il 22 aprile 2017 il giovanissimo Renzo Formosa moriva a seguito di un incidente stradale mentre guidava il suo scooter.

Per ricordarlo ad un anno dalla sua precoce scomparsa a Siracusa si terrà manifestazione per sensibilizzare la collettività sulle vittime della strada e per evitare che cali l’attenzione su quanto accaduto a Renzo. E' un'iniziativa fortemente voluta dalla famiglia e dagli amici di Renzo.

Dalla Chiesa di Santa Rita partirà una marcia silenziosa che si concluderà al Duomo.

"Ancora oggi – dice Giulio, papà di Renzo – non abbiamo ottenuto giustizia per la prematura scomparsa di nostro figlio, e siamo ancora in attesa che la magistratura stabilisca una pena adeguata per il colpevole, e ovviamente una condanna esemplare affinché chiunque si renda conto che prima di mettersi alla guida di un veicolo si acquisisca la consapevolezza di avere una vera e propria responsabilità".