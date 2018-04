Siracusa, domenica grande gara triathlon nella cornice di Ortigia e non solo

Siracusa cornice, per la prima volta, di una gara nazionale di triathlon: disciplina sportiva che comprende piscina, bici e corsa. Si tratta di un passo, insieme alla riqualificazione del camposcuola Pippo Di Natale, verso l'incremento del turismo sportivo, "un punto di forza per la Giunta Garozzo" - ha dichiarato in conferenza stampa l'assessore allo Sport Francesco Italia.

Il grande evento (organizzato dall'associazione Triathlon Siracusa insieme al Comune) si terrà domenica, 15 aprile, con buona pace dei residenti che dovranno subire qualche piccola seccatura in termini di viabilità, seccature che "saranno ridotte al minimo, grazie al prezioso aiuto della Polizia Municipale" - ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Giuseppe Raimondo.

La corsa si terrà tutta all'interno dell'Isolotto di Ortigia per un totale di 5 chilometri di allenamenti. Grandi bracciate, invece, nelle acque dalla spiaggia Aretusa fino al castello Maniace.

E infine, il percorso in bici, quello più invasivo per la città. In tutto 20 chilometri: Marina, Ponte Santa Lucia, Via Malta, Via Nino Bixio, Via Unità d'Italia fino ai Monumenti dei Caduti, per quattro volte andata e ritorno.

Al momento attuale gli iscritti alla gara sono intorno ai 100, ma il numero è destinato a salire.

Lanciato, tra le righe, anche un altro grande appuntamento per la fine di Aprile per una Siracusa che vuole diventare sana tramite i valori dello sport.