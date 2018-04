Precipita elicottero in mare, il sottufficiale morto è di Augusta

Era di Augusta Andrea Fazio, il sottufficiale della Marina Militare morto a seguito della caduta dell'elicottero sul quale si trovava al centro del Mar Mediterraneo. Fazio, come riporta una nota della Marina Militare "recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo della nave durante le operazioni di rianimazione".

L'uomo aveva una decennale esperienza nel gruppo elicotteri: quarant'anni da compiere, il sottufficiale non era sposato e non aveva figli. Così riporta Repubblica Palermo.it.

Da dodici anni era in servizio a Catania nella base elicotteri 2 di Maristaeli, che opera dall'aeroporto etneo di Fontanarossa. Fazio, in passato, aveva partecipato a diverse operazioni internazionali: tra queste l'operazione antipirateria "Atlanta" del 2012. Sul'accaduto la procura militare di Roma ha aperto un'inchiesta. Il suo grado era "capo di prima classe".