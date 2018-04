Siracusa, rapina a distributore: un arresto

Rintracciati i presunti autori della rapina messa a segno il 28 febbraio scorso ai danni del distributore di benzina "Solar" di Siracusa.

Ieri è stato arrestato Marian Curt, 19 anni, ritenuto responsabile, in concorso con un minore, che è stato sottoposto a fermo.

Curt è stato rintracciato all’aeroporto di Catania Fontanarossa, al suo rientro dalla Spagna, dove si era rifugiato al fine di sottrarsi alla cattura.

Il 28 febbraio scorso, quest'ultimo e un altro giovane, entrambi travisati, avevano aggredito il gestore del distributore di benzina e sotto la minaccia di un paio di forbici e di una pistola semiautomatica lo avevano costretto a consegnare l’incasso della giornata e un telefono cellulare.

I due malviventi erano stati intercettati da una pattuglia della Squadra Mobile che aveva riconosciuto in Curt uno degli autori, ma i due erano riusciti a dileguarsi, dopo avere abbandonato in un casolare diroccato la pistola, le forbici, alcuni capi di abbigliamento e dei buoni benzina, sequestrati dalla Polizia.

Sottoposto a fermo anche il complice minorenne che, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti.