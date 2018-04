Siracusa, incidente via Tevere: l'auto finita su un fianco tamponata da altro mezzo

Non è stato autonomo l'incidente che si è verificato ieri sera intorno alle 23 in via Tevere a Siracusa. A sostenerlo sono i familiari della conducente dell'auto che è finita su un fianco, i quali ci hanno dichiarato che in realtà la donna sarebbe stata tamponata da un'altra auto in modo violento tanto da farla cappottare. Non solo, subito dopo l'impatto l'auto investitrice si sarebbe dileguata. Sarebbe però stata presa la targa e da qui l'intenzione di provvedere già questa mattina a presentare denuncia.

Una versione che è certamente diversa da quella che ci è stata fornita questa mattina dai Vigili urbani che parlavano di "incidente autonomo".