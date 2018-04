Siracusa, sabato benedizione straordinaria del cotone

Sabato 7 Aprile, al termine della Celebrazione Eucaristica vespertina delle 19.00, sarà aperta la teca che custodisce il Quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime nel Santuario di Siracusa, per la benedizione straordinaria del cotone.

Sono due i motivi per i quali sarà ripetuto il gesto di asciugare le Lacrime della Madonna, compiuto da migliaia di persone quasi 65 anni fa dai tanti testimoni oculari che accorsero in via degli Orti durante i giorni della Lacrimazione In primo luogo sono state esaurite le scorte di cotone benedetto lo scorso di Agosto 2017 in prossimità del 64mo anniversario della Lacrimazione della Madonna. Il secondo motivo è di carattere spirituale in relazione alla Santa Pasqua e alla Domenica della Divina Misericordia istituita dal Santo Papa Giovanni Paolo II: la Madonna ha certamente pianto di dolore ai piedi della Croce ed ha anche pianto di letizia per la Resurrezione di Gesù.

Al termine della celebrazione della Santa Messa delle 19.00, presieduta da Don Enzo Candido, il Sacerdote che da più tempo svolge il suo ministero pastorale in Santuario, sarà benedetto il cotone che poi sarà distribuito a tutti i presenti.