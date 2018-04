Francofonte, Comune: la Fp Cisl sollecita progressioni economiche per fasce B e C

Dopo l'incremento orario del personale part-time del Comune di Francofonte, adesso la Funzione pubblica della Cisl si pone un nuovo obiettivo: ottenere le progressioni economiche orizzontali per le fasce B e C e dei passaggi dalla categoria A in B.

A sostenerlo è il segretario generale, Daniele Passanisi che ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo con il Comune di Francofonte dopo la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale.

"Adesso - afferma Passanisi - bisogna rendere giustizia al personale comunale che pur garantendo in maniera continuativa la propria attività negli uffici, non ha beneficiato in modo adeguato di questo incremento economico".