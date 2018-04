Cade in mare elicottero della Marina, muore un membro equipaggio

Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna con cinque persone a bordo. Uno dei componenti dell'equipaggio è morto nell'ammaraggio mentre altri quattro sono stati tratti in salvo

L'elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell'operazione 'Mare Sicuro' nel Mediterraneo. Durante una 'attività addestrativa notturna programmata' è caduto in mare, per cause ancora sconosciute. La vittima è il maresciallo Andrea Fazio, in servizio presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania.