Contratto Trenitalia, Zafarana: "Nessuna traccia dei dipendenti Siracusani"

Per il nuovo contratto Trenitalia potrebbero rimetterci anche i dipendenti Siracusani. A lanciare l'allarma è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana che incalza il governo Musumeci a prevedere nel contratto di servizio con Trenitalia alla ricollocazione dei lavoratori delle aziende che operano in subappalto. Potrebbero essere decine e decine le figure professionali da salvaguardare.

"Stando a questa prima fase contrattuale - spiega Zafarana - non c’è traccia dei lavoratori ex dipendenti Servirail, degli ex dipendenti delle strutture Ex-Ferrotel di Messina, di Palermo e di Siracusa, nonché degli ex lavoratori della Coop portabagagli stazione di Siracusa, in precedenza non assorbiti dalla Ferrotel. Si tratta di lavoratori il cui destino occupazionale è da anni appeso a un filo e alle promesse della politica. Aldilà dei positivi traguardi per i viaggiatori di questo nuovo contratto, è indispensabile che governo e azienda - conclude Zafarana - prendano in considerazione questi lavoratori"