Noto, lirica: via alla sesta edizione del concorso "Marcello Giordani"

Palazzo Ducezio a Noto ha ospitato, questa mattina, il primo appuntamento col concorso internazionale di canto lirico intitolato al tenore augustano Marcello Giordani.

L’appuntamento internazionale si svolgerà tra venerdì e sabato al Teatro Tina Di Lorenzo. Oltre 200 i giovani cantanti provenienti da tutto il mondo iscritti

In palio, oltre ai premi in denaro (il primo è dedicato alla memoria di Michele Guagliardo, padre del tenore Michele Giordani), anche l’opportunità di debuttare nella prossima stagione alla Charlotte Opera Company e alla New York City Opera. Previsti anche premi speciali per il miglior soprano (offerto dal soprano Sharon Azrieli) e per il miglior tenore (offerti dalla Fondazione Luciano Pavarotti).