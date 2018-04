Siracusa, Un percorso nel verde: tre scuole in visita al vivaio

Ricomincia "Un percorso nel verde" con la visita al vivaio in contrada Spinagallo degli istituti: Antonello Gagini, Elio Vittorini e Karol Wojtyla. E' stato spiegato ai ragazzi il ciclo vitale delle piante che vengono cresciute nel vivaio per essere poi piantate nelle aree demaniali in cui necessitano rimboschimento o interventi a verde.

"Un'esperienza bella e molto formativa – ha commentato l'assessora Boscarino – frutto della sinergia tra Comune, Regione e scuole. Alle giovani generazioni sono state veicolate informazioni utili sul nostro patrimonio boschivo, sulla sua utilità per la difesa del territorio e sull'importanza di valorizzare e proteggere le specie in via di estinzione. La conoscenza della piante, grazie alla competenza del personale regionale, è stata il pretesto per parlare, anche in chiave didattica, del patrimonio naturale floro-faunistico e per apprezzarne la ricchezza e la varietà".