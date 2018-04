Di nuovo al lavoro l'Holimpia: sabato arriva l'Ultragel Palermo

Pausa finita per le ragazze dell'Holimpia Paomar Siracusa che, ieri, è tornata da allenarsi in vista del match di sabato alle 18 contro l'Ultragel Palermo che si disputerà al palazzetto "Pino Corso".

La squadra palermitana vanta il sesto posto classifica con 39 punti, già ampiamente salva e distante appena sei lunghezze dalla zona play off con cinque turni (compreso il prossimo) ancora da disputare.

Nel match di andata le rosanero si imposero con un netto 3-0 nei confronti delle aretusee, regalando a coach Rizzo un esordio amaro.