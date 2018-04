Serie C, Eurialo Siracusa gioca sabato contro il Kamarina

Ricominciano gli allenamenti per le ragazze dell'Eurialo Siracusa che si stanno preparando per la partita di sabato pomeriggio alle 18, che si disputerà in trasferta contro il Kamarina.

Da questa partita le ragazze devono uscire vincitrici per poter sperare di raggiungere il terz’ultimo posto (lontano due punti) e di disputare i playout. Il pronostico pende però dalla parte delle padrone di casa, con le aretusee che avranno poco da perdere.

Discorso diametralmente opposto per i campionati giovanili. Nella categoria under 16, ieri pomeriggio la squadra aretusea ha superato in trasferta il Giarratana per 3-1 (parziali di 22-25, 17-25, 25-15, 17-25) nella prima gara del triangolare di semifinale interprovinciale. Ha così compiuto un importante passo avanti verso la qualificazione. Molto dipenderà ora dal risultato della gara di domani tra Comiso e Giarratana, ma è probabile che sarà decisivo il match che si disputerà alla palestra “Pino Corso” tra siracusane e ragusane mercoledì 11 aprile.

La squadra under 18 disputerà le semifinali interprovinciali contro il Ragusa. La gara di andata sarà in terra iblea lunedì prossimo, quella di ritorno il 12 aprile alla palestra “Pino Corso”.