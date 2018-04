Canicattini Bagni, Differenziamoci 2018: via a progetto-concorso con Istituto Verga

Ha preso il via in questi giorni, nelle varie classi dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni, il progetto-concorso “Differenziamoci2018”, promosso dall’Amministrazione comunale, su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Pietro Savarino, al fine di educare gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, ad una corretta gestione dei rifiuti di carta e plastica, nell’ottica delle iniziative e delle scelte avviate dal Comune per il perseguimento di modelli di sviluppo sostenibile tesi ad un maggiore rispetto dell’ambiente.

Il progetto, approvato con Delibera di G. M. n.25 del 12/03/2018, comprende un Protocollo d’Intesa con l’Istituto “G. Verga”, sottoscritto dal Sindaco Marilena Miceli e dalla Dirigente scolastica, professoressa Alessandra Servito, con il quale, attraverso alcune fasi che si concluderanno a Maggio, si intende educare ed accrescere nei piccoli cittadini, così come nei grandi attraverso altre azioni in programma, la consapevolezza di una corretta gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante la loro sensibilizzazione, in particolare guardando anche alla riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché ad una raccolta differenziata sempre più di qualità.

Tra le azioni previste, dopo una verifica fatta nelle scorse settimane della presenza degli appositi contenitori di raccolta nelle varie classi, anche un concorso a premi che, con pesatura settimanale, alla fine del percorso, premierà con una targa e visite didattiche in aziende del settore ambientale, il plesso e la classe di ogni plesso che differenzia più carta e plastica.

In questi giorni, con l’ausilio di cartoni animati, libri illustrati e video, sono iniziati gli incontri con le varie classi, tenuti, dopo una fase di formazione, dai giovani del progetto “Tutti pazzi per l’Ambiente” del Servizio Civile Nazionale, insieme ai dipendenti dell’Ufficio Ambiente e dell’Ufficio Pubblica Istruzione.