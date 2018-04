Siracusa, Garozzo: "Nuovo asfalto per viale Epipoli"

Via ai lavori di ripavimentazione del Viale Epipoli da lunedì 16 aprile. Ad annunciarlo è il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, a mezzo Facebook.

"Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che subirà la circolazione. - scrive - Le priorità dell'amministrazione, in questa fase sono le strade con alta densità di traffico dove circolano migliaia di auto al giorno".

"A breve vi dirò quando iniziano i lavori di Via grottasanta" - conclude.