Catania, Marano M5S: "Vertenza Auchan approdi in commissione Attività produttive"

“I lavoratori non possono essere sempre l’anello debole degli interessi aziendali. La vertenza Auchan non può passare sotto traccia per le istituzioni. Ho appena depositato richiesta di audizione in Commissione Attività produttive all’Ars delle parti sociali e dei dirigenti Auchan, sulla chiusura dell’ipermercato a San Giuseppe La Rena a Catania”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano che interviene in questi termini sulla paventata chiusura dello storico punto vendita Auchan di Catania.

“In ballo c’è il destino di 101 famiglie - spiega la deputata Marano - la cui serenità è appesa a un filo. La politica ha tutto il dovere di occuparsi della questione. Siamo consapevoli del quotidiano disastro e del clima di disperazione di queste persone che, su quel posto di lavoro, hanno costruito delle vite. Il mio appello va quindi non solo all’azienda e alle parti sociali nella ricerca di una soluzione quanto più indolore possibile per i lavoratori, quanto all’Ars perché la questione approdi immediatamente - conclude Jose Marano - sul tavolo della commissione”.