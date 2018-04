Pachino, superata la crisi idrica: riparate perdite nella condotta di Baroni

Riparate le perdite nella condotta esterna di contrada Baroni. Mentre "gli interventi in contrada Fiumara a Noto partiranno lunedì" - dice l’assessore al Territorio e Ambiente, Andrea Nicastro. Negli ultimi giorni l’acqua non è stata erogata con regolarità sia nelle abitazioni di Marzamemi che in quelle del centro cittadino pachinese a causa di perdite nelle condotte esterne di Rosolini e Noto.