Siracusa, altri 2 arresti per spaccio al bronx

Altri due arresti, nella notte appena passata, nel Brox di Siracusa, nota piazza di spaccio già interessata da altri blitz dei Carabinieri.

A finire in manette Giuseppe Mauro, 31 anni, siracusano con precedenti, e C.D., 23enne siracusano incensurato.

I due sono stati colti nella flagranza di reato, intenti a cedere dosi di sostanze stupefacenti ad assuntori locali. Mauro è stato trovato in possesso di una somma di denaro pari a 190 euro, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Nei dintorni, è stato rinvenuto un involucro con 23 dosi di cocaina e 3 bustine in plastica contenenti complessivamente 13,00 grammi di marijuana.

I due sono stati sottoposti ai domiciliari. Le operazioni antidroga dei Carabinieri continueranno nei prossimi giorni.