Siracusa, sanzioni per 6.000 euro a due case di riposo: ospitavano più anziani di quanto consentito

Ispezioni in case di riposo per anziani sono state effettuate a Siracusa,nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa.

Due strutture del capoluogo sono state contravvenzionate amministrativamente poiché ospitavano un numero di persone superiore a quello previsto dalle autorizzazioni. In una delle strutture,inoltre, i militari dell'Arma hanno accertato la mancata attuazione del piano di autocontrollo alimentare.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 6.000 euro; a queste seguiranno le proposte di chiusura all’Autorità Amministrativa competente.

I servizi di controllo alle Case di Riposo per anziani continueranno nel corso di tutto il periodo estivo.