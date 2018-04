Siracusa, finanziamenti imprese per 10 milioni: Cna apre sportello telematico

E' stato aperto ufficialmente dalla Cna di Siracusa uno sportello telematico per la presentazione dei progetti dedicati alla misura 3.1.1.3 del Po Fesr Sicilia. Si tratta di un incentivo per le imprese già esistenti da almeno 5 anni, le quali avranno la possibilità di chiedere un finanziamento da 30 a 250 mila euro con un contributo a fondo perduto pari al 75% di quanto richiesto.

Il servizio è già fruibile dalle 14 dello scorso 3 aprile.

Inoltre, l’ufficio finanza agevolata di CNA Siracusa ha presentato infatti 92 progetti, per un totale di investimenti promossi dalle imprese pari a 10 milioni e 600 mila euro. Di questi, il 65% riguarda il comparto manifatturiero, in grande rilancio; soltanto 8 aziende hanno invece presentato progetti legati al settore del commercio.

"Siamo molto soddisfatti del grande lavoro svolto – dichiara Gianpaolo Miceli, vicesegretario di Cna Siracusa – ma visti i numeri provenienti da tutta la Sicilia, con oltre 2000 progetti già presentati secondo le ultime stime, ci aspettiamo un incremento della dotazione del bando perché quella attuale, di 30 milioni, appare decisamente insufficiente. Per questo motivo – conclude Miceli – chiediamo anche alla deputazione regionale di intervenire affinché il Governo possa incrementare le risorse, aumentando così per le imprese le possibilità di ottenere i contributi richiesti".