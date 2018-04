Lentini, tenta di dirottare bonifico da ditta ad altro conto corrente: denunciato

La Polizia di Stato di Lentini ha denunciato M.S., 40 anni originario del Bangladesh, per falsificazione e alterazione del contenuto di comunicazioni.

L'uomo, in maniera fraudolenta, è riuscito a intrufolarsi nella casella di posta elettronica utilizzata da una ditta per poi intercettare massaggi scambiati tra imprenditore e fornitore. I due si erano scambiati dati Iban e fattura per il versamento di un bonifico di 10.763,93 euro per della merce comprata.

L'uomo accusato di truffa avrebbe provato a canalizzare verso altro Iban il versamento. L'ufficio antifrode della banca ha bloccato l'operazione.