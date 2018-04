Siracusa, furto all'Istituto Archimede: un arresto e una denuncia

Forzano l'ingresso dell'Istituto comprensivo Archimede, in via Caduti di Nassiriya, forzano due distributori di bevande e si impossessano delle monete.

In due sono stati identificati dalla polizia: Vincenzo Aloschi, 23 anni è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, Il minorenne che era con cui, è stato denunciato per lo stesso reato. Quest'ultimo è stato denunciato, inoltre, per possesso di un coltello a scatto.