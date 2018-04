Siracusa, Confartigianato istituisce la categoria Turismo e spettacolo

Costituita una nuova categoria in Confartigianato Siracusa, si tratta di Turismo e Spettacolo.

"Confartigianato Imprese Siracusa sta crescendo giorno dopo giorno – ammette soddisfatto il presidente Daniele La Porta – e la nascita della categoria Turismo e spettacolo è un altro tassello che si aggiunge all'avvio solo poche settimane fa degli autoriparatori e del movimento Donne Impresa».

Tano Rizza, 36 anni, professionista siracusano, è stato eletto all'unanimità presidente provinciale della categoria. Esperto di comunicazione, specializzatosi in editoria, media e giornalismo alla facoltà di Sociologia dell'Università di Urbino, Tano Rizza è il coordinatore di Abbola, agenzia di comunicazione e marketing.

Vice presidente è stata eletta -sempre all'unanimità- Alessia Liistro, 42enne siracusana, titolare di Smileandfood, agenzia di servizi turistici.

Soddisfatto anche il segretario di Confartigianto Imprese Siracusa, Luca Romeo che ha invitato la dirigenza e gli associati alla nuova categoria “a fare rete per primi con le loro aziende, gli artigiani e i professionisti coinvolgendo progressivamente - in maniera virtuosa - gli operatori economici che per ora sono esterni al sistema Confartigianato”.