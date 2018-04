Siracusa, fallimento Sai8: i 3 ex amministratori patteggiano la pena a due anni

Hanno patteggiato la pena a due anni i 3 ex amministratori di Sai8, ex gestore del servizio idrico integrato in provincia di Siracusa. Ieri l'udienza davanti al gup del tribunale di Siracusa Andrea Migneco.

Erano accusati, come riporta il Giornale di Sicilia, di bancarotta fraudolenta aggravata. Monica Casadei, Marzio Ferraglio e Mirko Giorgi, che si sono alternati come amministratori della società, sono stati anche condannati alle spese sostenute dalle parti civili Ato idrico, Comune di Siracusa, Comune di Solarino. Valeria Latino e Daniele Garofalo e solo Giorgi alle spese sostenute dalla parte civile fallimento Sai 8.