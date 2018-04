La regista Siracusana Lisa Romano su Rai1 con La bambina non si tocca

E' stato girato a Siracusa e provincia, si intitola La bambina non si tocca ed è diretto dalla regista siracusana Lisa Romano, direttrice artistica di Ortigia Film Festival.

Questo l'ultimo successo che andrà in onda giovedì 5 aprile, in tarda serata, su Rai1. Il cortometraggio che ha come protagonisti Davide Coco e Doriana La Fauci e per la prima volta sullo schermo la piccola Mirea Bramante, racconta una storia di violenza domestica: una benestante donna di nome Olga, trova il coraggio di parlare per la prima volta dopo anni di abusi, per salvare sua figlia.