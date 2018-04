Rosolini, contrasto illegalità: rafforzati controlli in tutto il territorio

Tanti gli episodi di criminalità a Rosolini che i Carabinieri sono impegnati a combattere. Al fine di contrastare il fenomeno, sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri della compagni a di Noto, Nil e Nas in tutto il territorio che in queste ore è nel mirino delle forze dell'Ordine.

Saranno anche contattati i commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.