Siracusa, sigilli a laboratorio odontotecnico

Sono scattati i sigilli, nei giorni scorsi, a un laboratorio odontotecnico a Siracusa per carenze igieniche. Il provvedimento a seguito di un'ispezione dei Carabinieri di Siracusa con l'aiuto dei Nas di Ragusa.

Al controllo è emerso che l’attività era sprovvista dell’autorizzazione amministrativa, in violazione di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sanitarie. Il laboratorio rimarrà chiuso fino a quando non otterrà i documenti necessari.

Nei prossimi giorni previsti controlli intensi nel settore