Siracusa, Vinciullo: "Anche oggi chiusa la postazione del 118 in Ortigia"

Torna a denunciare il cattivo funzionamento del 118 in Ortigia l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Anche oggi la postazione del 118 di Ortigia è chiusa - dichiara - Non posso non contestare l’azione del Governo regionale, che non riesce nemmeno a gestire le ambulanza sul territorio, lasciando che il Servizio Emergenza Urgenza della Regione Siciliana si svolga in maniera disordinata, senza programmazione e senza tenere in alcun conto le necessità di salute dei siciliani".