Siracusa, arrivano 2 nuovi bus: Bordone e Romano "Fornire zona balnerare"

Arrivano due nuovi a bus a Siracusa, necessario utilizzarli per fornire la zona balneare. A dirlo sono i consiglieri di circoscrizione Neapolis, Emiliano Bordone e Giulio Romano. I consiglieri spiegano che la volontà dell’amministrazione è quella di aumentare i chilometri coperti senza entrare in conflitto con l’Ast.

“Constatiamo però che le aree periferiche continuano ad essere del tutto abbandonate – affermano Bordone e Romano -. Se ci spostiamo nelle zone balneari da Terrauzza/Arenella a Fontane Bianche, che ha la sfortuna di essere la periferia più lontana da Ortigia, notiamo l’assenza di ogni servizio essenziale da offrire al turista”. Da qui la richiesta dei due consiglieri di circoscrizione di destinare i due nuovi minibus (entrambi da 32 posti, di cui 8 a sedere) per collegare il centro urbano con le zone balneari.

“Il servizio – proseguono – è sicuramente fattibile e la mancanza di sufficiente autonomia dei bus, potrebbe benissimo essere risolto realizzando un capolinea nella zona balneare, ad esempio Arenella o Fontane Bianche, con annessa colonnina per la ricarica. Sappiamo, infatti, che prossimamente verranno installate in giro per la città, ventidue colonnine per la ricarica di auto elettriche, pertanto auspichiamo che il Comune, di concerto con l’Enel, possa installarne alcune nelle zone balneari anche in prospettiva di una futura attivazione del servizio bus-navetta elettrici. Una progettualità importante di questo servizio, darebbe la possibilità ai cittadini e ai turisti di essere trasportati nelle belle zone balneari della costa siracusana e concorrerebbe alla visione di una città turisticamente organizzata“.