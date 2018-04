Augusta, sbarcati ieri 24 migranti: oggi fermati 3 presunti scafisti

Sono stati fermati tre presunti scafisti, con provvedimento della Procura di Siracusa, a seguito allo sbarco di ieri nel porto di Augusta di 24 migranti, 21 algerini e 3 sudanesi tra cui un minore, tutti uomini.

I tre sono stati trasferiti in carcere con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina un sudanese e due algerini, responsabili del viaggio e collegati secondo la Procura con un'organizzazione illecita dedita all'immigrazione clandestina verso le coste italiane che opera in Tunisia e in Libia.

Inoltre, sono stati sequestrati numerosi effetti personali, tra cui telefoni cellulari. I migranti, arrivati ieri con la nave Cp 941 della Guardia costiera, erano stati recuperati in acque libiche in prossimità delle piattaforme petrolifere lo scorso 30 marzo dalla Nave Vos Thalassa. Si trovavano a bordo di una piccola barca in legno.