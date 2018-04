Siracusa, incendio e scoppio in un bar-pub di viale Teracati: sul posto Vigili del fuoco e il 118. FOTO E VIDEO

Incendio al Cumanà, il bar - pub che si trova in viale Teracati, a Siracusa.

L'allarme è scattato intorno alle 21,15. Il locale, in quel momento, era aperto. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia, i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Il fuoco ha letteralmente ridotto in cenere il pub: distrutti arredi interni ed esterni. Pare che due dipendenti siano rimasti feriti e siano stati condotti in ospedale per le cure del caso.

Le notizie al momento sono piuttosto frammentarie e non è ancora dato sapere quali siano state le ragioni del alla base del rogo. IN AGGIORNAMENTO