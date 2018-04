Siracusa, Strada Spinagallo: incidente autonomo

Si è verificato appena dopo le 16 di oggi pomeriggio un incidente autonomo in Strada Spinagallo, nei pressi dell'ippodromo.

Un'automobile si è ribaltata in corsa. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, le quali potrebbero essere legate o a un malore dell'automobilista oppure a una eccessiva velocità di marcia.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

L'uomo alla guida del mezzo è stato trasportato all'Ospedale di Avola.