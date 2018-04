Canicattini Bagni, indagini diagnostiche per 2 scuole

Pubblicato il 30 Marzo scorso all’Albo Pretorio online del Comune di Canicattini Bagni il bando di gara per l'espletamento delle indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai di 2 edifici scolastici del Comune, Scuola Elementare plesso “G. Mazzini” e Scuola Media plesso “G. Verga” nell'ambito del finanziamento concesso dal Miur.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 14.000 euro e l’assegnazione avverrà secondo il criterio dell'offerta del minor prezzo.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 18 maggio.