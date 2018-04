Pachino, Pasquetta di violenza a Marzamemi: 19enne colpisce ex fidanzata fratturandole il setto nasale

Si è consumata un'altra violenza a danno di una donna, ieri sera, a Marzamemi, il piccolo borgo marinaro a Pachino, preso d'assalto da giovani, turisti e non.

Nel divertimento, tra la confusione e nell'atmosfera di festa, una donna è stata colpita al volto dal suo ex fidanzato.

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero incontrati casualmente e da lì sarebbe partita una discussione per vecchi diverbi degenerata, ben presto, in violenza fisica.

Lui, 19enne, originario di Pachino e incensurato ha colpito la vittima al volto fratturandole il setto nasale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per fermare la furia del ragazzo, e un'ambulanza che ha trasportato la donna all'Ospedale di Noto. Quest'ultima ha riportato ferite giudicate guaribili in un ventina di giorni, salvo complicazioni.

Il ragazzo è stato arrestato e tradotto agli arresti domiciliari.

Quello della violenza sulle donne è un fenomeno drammatico con continui numeri al rialzo. I Carabinieri continueranno nel loro impegno per contrastarlo.