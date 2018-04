Priolo Gargallo, Pasquetta di solidarietà al lido B64

Le fiamme non hanno spento i cuori dei Priolesi che, ieri, sono andati a festeggiare la Pasquetta al lido B64. La struttura è stata data alle fiamme la notte a cavallo tra il 28 e il 29 marzo, e ridotta in cenere.

La gestione aveva già organizzato l'evento in occasione del lunedì di Pasqua, che comunque non è stato cancellato. Anzi, ha riscosso un successo di partecipazione che questa volta aveva un sapore diverso: quello della solidarietà.