Siracusa, Culotti denuncia lo stato pietoso di via Necropoli Grotticelle

"Via Necropoli Grotticelle ridotta in uno stato pietoso dopo i lavori di posa dei cavi in fibra ottica". A denunciarlo è Giuseppe Culotti, presidente della circoscrizione Neapolis.

“Ancora una volta, in nome e per conto dei cittadini residenti e non che tutti i giorni attraversano via Necropoli Grotticelle e che sono vittime inconsapevoli di una sorta di “trimestre bianco” pre-elettorale nel quale neppure l’attività ordinaria viene svolta ormai con regolarità – conclude il presidente Culotti – rinnovo con forza l’appello agli uffici competenti e alla componente politica di questa amministrazione ancora in carica affinché vigilino sui lavori e impongano il rifacimento a regola d’arte delle aree interessate dagli scavi”.