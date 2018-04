Siracusa, vandali al Talete: forzata sbarra d'ingresso

Atto vandalico al parcheggio Talete in Ortigia. Era domenica sera, poco dopo le 19, quando arriva l'automobile di turno al parcheggio, che però probabilmente era pieno, motivo per il quale la sbarra non si alza.

Sale il nervosismo, un gruppo di ragazzi scende dalla macchina e forza la sbarra con l'intento di voler entrare a tutti i costi.

Un atto vandalico in piena regola, che potrebbe non passare impunito. Le telecamere all'ingresso del Talete hanno registrato tutto, indagini in corso.

L'assessore alla Mobilità, Giuseppe Raimondo, dopo avere acquisito le immagini in alta definizione delle telecamere interne al parcheggio, ha provveduto in mattinata a depositarle presso l'autorità giudiziaria, insieme alla denuncia contro ignoti per vandalismo.

“Quello di ieri - ha dichiarato l'assessore - è l'ennesimo danneggiamento ad un bene comunale. Nello specifico, poi, denota un atteggiamento quasi di sfida, essendo notoria la video sorveglianza nell'area dei parcheggi a pagamento. In breve tempo, stante l'alta risoluzione delle immagini, le autorità preposte individueranno gli autori dell'atto vandalico che, oltre ad essere denunciati penalmente, saranno chiamati al risarcimento del danno anche per il mancato incasso delle ore di sosta. I tecnici dell'ufficio Mobilità- conclude l'Assessore- sono già al lavoro per la sostituzione della sbarra".