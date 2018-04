Siracusa, confermata la data del 10 giugno per le elezioni amministrative con eventuale ballottaggio il 24

Ormai è ufficiale per l’elezione diretta del sindaci e del consigli comunali in Sicilia si voterà il 10 giugno.

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha firmato il decreto che fissa per domenica 10 giugno la data delle consultazioni, con eventuali ballottaggi da tenersi il 24 giugno. Si voterà col sistema maggioritario a doppio turno in 18 comuni siciliani con popolazione superiore a 15mila abitanti, il resto sotto soglia 15mila.

In Sicilia si torna al voto in 137 Comuni, in 1 su 3, tra cui 5 capoluoghi di provincia: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani. Gli altri Comuni in cui si torna alle urne in provincia di Siracusa sono Buccheri, Buscemi, Carlentini, Francofonte, Palazzolo, Priolo, Rosolini.

Le liste dovranno essere presentate 30 giorni prima, manca quindi poco più di un mese per formare liste, stabilire candidati e coalizioni.

Nel capoluogo sono tantissimi, allo stato attuale i candidati a sindaco e si prevede una vera e propria armata di candidati al consiglio comunale.